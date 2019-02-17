Полицейские поймали ставропольца с большим количеством наркотиков

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-17T13:33:00+03:00

Мужчина признался, что хранил вещества для себя

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье полицейские поймали мужчину, который хранил дома большое количество наркотиков. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, силовики получили оперативную информацию, что 50-летний житель села Вознесеновского прячет запрещенные вещества.

В ходе обыска полицейские нашли под потолочной обивкой в гараже полимерный сверток, в котором находился пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что так подозреваемый хранил 250 граммов марихуаны.

В отделе полиции подозреваемый признался, что коноплю он нарвал для собственного употребления. Против него возбуждено уголовное по статье: "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств".

ИСТОЧНИК KP.RU