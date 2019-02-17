Житель Кисловодска погиб в пожаре в частном доме

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-17T14:40:15+03:00

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В воскресенье, 17 февраля, в Кисловодске произошел пожар, который унес жизнь человека. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в экстренных службах края, пламя вспыхнуло в частном жилом доме в переулке Спокойном около семи часов утра.

Пожар охватил всего десять квадратных метров, но и этого хватило, чтобы погиб человек. Спасатели обнаружили на пепелище тело мужчины. Помочь ему было уже нельзя.

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти ставропольца, а также выясняют из-за чего вспыхнул пожар и какой материальный ущерб он нанес.

ИСТОЧНИК KP.RU