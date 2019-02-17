Ставропольцев предупреждают об опасности из-за урагана
На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение из-за ураганного ветра. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого Гидрометцентра, погода начнет ухудшаться уже в воскресенье вечером.
С десяти часов вечера 17 февраля и до часа дня 18 февраля порывы ураганного ветра будут достигать 30 метров в секунду, что может спровоцировать ЧП локального характера. По информации краевого МЧС, возможны повреждения крыш и линий электропередач, рекоамных щитов и деревьев. Кроме того, вероятно увеличение количества аварий, поэтому лучше оставить машину дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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