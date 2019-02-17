2019-02-17T17:29:36+03:00
Происшествия

В Ставрополе ураганный ветер повалил дерево на женщину

Потерпевшая получила ушиб ноги и порез лица
Алена БЕЛЯЕВА
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Днем 17 февраля из-за сильного ветра старое дерево упало на женщину в Ставрополе. Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса. Как сообщил глава городской администрации Андрей Джатдоев, медики диагностировали у пострадавшей легкие травмы. Врачи обработаи ушиб ноги и порез лица. Жизни женщины ничего не угрожает.

На данный момент дерево уже распили и в скором времени его вывезут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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