В Ставрополе ураганный ветер повалил дерево на женщину
Потерпевшая получила ушиб ноги и порез лица
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Днем 17 февраля из-за сильного ветра старое дерево упало на женщину в Ставрополе. Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса. Как сообщил глава городской администрации Андрей Джатдоев, медики диагностировали у пострадавшей легкие травмы. Врачи обработаи ушиб ноги и порез лица. Жизни женщины ничего не угрожает.
На данный момент дерево уже распили и в скором времени его вывезут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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