2019-02-18T10:40:30+03:00
Общество

Регионы СКФО замкнули рейтинг регионов России по качеству жизни

Первые строчки занимают Москва и СПБ
Михаил ЮЖНЫЙ
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Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни. Возглавили его ожидаемо Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Субьекты СКФО оказались в нем на последних местах.

Так, Карачаево-Черкесия заняла в рейтинге предпоследнюю строчку – 84-ую, хотя была 83-ей в 2017 году. Ингушетия оказалась на 82-ом месте (в 2017 году занимала 84-ое место).

Чеченская республика по сравнению с 2017-м годом опустилась вниз - на 71-ую строчку рейтинга (в 2017 году – 68-ая строчка), Кабардино-Балкария отошла на 76-ую позицию (в 2017 году – 75-ая позиция).

Улучшила свои показатели на Северном Кавкахе только Северная Осетия, которая в национальном рейтинге качества жизни поднялась с 72-ой строчки в 2017 году сразу на 65-ую в 2018 году. Ставропольский край как и ранее остался на 22-ой позиции рейтинга.

Исследование провела медиагруппа информационного агентства «Россия сегодня», основываясь на итогах прошедшего 2018 года. Ее специалисты учитывали жилищные условия местного населения, финансовые доходы местных жителей, демографические показатели, количество безработных, уровень развития социальной и транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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