2019-02-18T08:54:43+03:00
Происшествия

В ДТП в Дагестане пострадали пять человек

Михаил ЮЖНЫЙ
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Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Минздраве.

- ДТП произошло близ села Карабудахкент. Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, - уточнили в ведомстве. - Всех пострадавших срочно прибывшие по вызову очевидцев медики доставили в Карабудахкентскую центральную районную больницу.

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - средней степени тяжести. Идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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