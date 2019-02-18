В ДТП в Дагестане пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-18T08:54:43+03:00

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Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Минздраве.

- ДТП произошло близ села Карабудахкент. Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, - уточнили в ведомстве. - Всех пострадавших срочно прибывшие по вызову очевидцев медики доставили в Карабудахкентскую центральную районную больницу.

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - средней степени тяжести. Идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU