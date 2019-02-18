В ДТП в Дагестане пострадали пять человек
Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Минздраве.
- ДТП произошло близ села Карабудахкент. Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, - уточнили в ведомстве. - Всех пострадавших срочно прибывшие по вызову очевидцев медики доставили в Карабудахкентскую центральную районную больницу.
Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - средней степени тяжести. Идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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