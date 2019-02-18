Взрыв газа в Ингушетии: пятеро детей и женщина попали в больницу
Хлопок произошел в частном доме
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Назрани (Ингушетия) взорвался бытовой газ в частном доме в центральном округе. По сообщению спасателей, находившиеся внутри пятеро детей и взрослая женщина получили ранения.
- Всех увезли в местную больницу, - отметили в республиканской аварийной службе.
Девочку и женщину, как отметили в ведомстве, забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. Остальным оказывают помощь медики детской поликлиники. Произошло ЧП сегодня рано утром.
На месте проводят проверку сотрудники МЧС и представители органов самоуправления.
Причину хлопка устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU