2019-02-18T10:23:43+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Ингушетии: пятеро детей и женщина попали в больницу

Хлопок произошел в частном доме
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Назрани (Ингушетия) взорвался бытовой газ в частном доме в центральном округе. По сообщению спасателей, находившиеся внутри пятеро детей и взрослая женщина получили ранения.

- Всех увезли в местную больницу, - отметили в республиканской аварийной службе.

Девочку и женщину, как отметили в ведомстве, забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. Остальным оказывают помощь медики детской поликлиники. Произошло ЧП сегодня рано утром.

На месте проводят проверку сотрудники МЧС и представители органов самоуправления.

Причину хлопка устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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