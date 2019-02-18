2019-02-18T10:47:56+03:00
Происшествия

Бывший вице-премьер Ингушетии арестован до 12 апреля

Павел Пущин обвиняется в содействии получению взятки
Михаил ЮЖНЫЙ
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Суд принял решение об аресте до 12 апреля Павла Пущина, который ранее занимал пост вице-премьера Ингушетии, а до этого должность министра инвестиций и внешнеэкономических связей соседней Северной Осетии.

Еще семь лет назал Пущин был назначен заместителем главы правительства Ингушетии, также он был министром экономического развития республики. Этот пост он занимал до осени 2013 года.

Сейчас Пущин обвиняется по статьей 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальный срок наказания по данной статье составляет от 10 до 15 лет заключения.

Павел Пущин был задержан 12 февраля. Басманный суд Москвы назначил ему арест до 12 апреля. По версии следствия, Пущин участвовал в получении взяток директором рязанского предприятия школьного питания от поставщиков. Своей вины арестованный чиновник до сих пор не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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