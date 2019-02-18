В Ессентуках выбрали лучшего воспитателя детского сада
На базе ессентукского детского сада «Ёлочка» участники муниципального конкурса "Воспитатель года России" соревновались в двух номинациях: «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют». 10 талантливых педагогов из разных детских садов города успешно справились со всеми конкурсными заданиями.
Мастер-классы в первый отборочный день показали разнообразие форм и методов работы в детском саду, умение воспитателей взаимодействовать с коллегами, обмениваться опытом и навыками общения с детьми.
Конкурсное задание второго дня - педагогическое мероприятие с малышами - стало самым сложным и ответственным для всех конкурсантов. Высокий уровень подготовки, яркие и неординарные идеи, любовь к воспитанникам помогли педагогам наладить контакт с ребятами и провести занятия.
По результатам отборочного тура в Ессентуках победителем в номинации «Лучший воспитатель» стала Оксана Мельникова - музыкальный руководитель детского сада № 21 «Ёлочка». «Педагогическим дебютом» признан талант Виктории Ященко - воспитателя детского сада № 16 «Ласточка».
Впереди у победителей муниципального этапа - краевой, где определятся конкурсанты, которые представят Ставрополье в финале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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