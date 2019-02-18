В Ессентуках выбрали лучшего воспитателя детского сада

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-18T12:49:46+03:00

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На базе ессентукского детского сада «Ёлочка» участники муниципального конкурса "Воспитатель года России" соревновались в двух номинациях: «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют». 10 талантливых педагогов из разных детских садов города успешно справились со всеми конкурсными заданиями.

Мастер-классы в первый отборочный день показали разнообразие форм и методов работы в детском саду, умение воспитателей взаимодействовать с коллегами, обмениваться опытом и навыками общения с детьми.

Конкурсное задание второго дня - педагогическое мероприятие с малышами - стало самым сложным и ответственным для всех конкурсантов. Высокий уровень подготовки, яркие и неординарные идеи, любовь к воспитанникам помогли педагогам наладить контакт с ребятами и провести занятия.

По результатам отборочного тура в Ессентуках победителем в номинации «Лучший воспитатель» стала Оксана Мельникова - музыкальный руководитель детского сада № 21 «Ёлочка». «Педагогическим дебютом» признан талант Виктории Ященко - воспитателя детского сада № 16 «Ласточка».

Впереди у победителей муниципального этапа - краевой, где определятся конкурсанты, которые представят Ставрополье в финале.

ИСТОЧНИК KP.RU