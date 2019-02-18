2019-02-18T12:49:46+03:00
Общество

В Ессентуках выбрали лучшего воспитателя детского сада

В городе-курорте подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса
Поделиться:
Конкурс проходил на базе ессентукского детсада "Елочка"Конкурс проходил на базе ессентукского детсада "Елочка"
Изменить размер текста:

На базе ессентукского детского сада «Ёлочка» участники муниципального конкурса "Воспитатель года России" соревновались в двух номинациях: «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют». 10 талантливых педагогов из разных детских садов города успешно справились со всеми конкурсными заданиями.

Мастер-классы в первый отборочный день показали разнообразие форм и методов работы в детском саду, умение воспитателей взаимодействовать с коллегами, обмениваться опытом и навыками общения с детьми.

Конкурсное задание второго дня - педагогическое мероприятие с малышами - стало самым сложным и ответственным для всех конкурсантов. Высокий уровень подготовки, яркие и неординарные идеи, любовь к воспитанникам помогли педагогам наладить контакт с ребятами и провести занятия.

По результатам отборочного тура в Ессентуках победителем в номинации «Лучший воспитатель» стала Оксана Мельникова - музыкальный руководитель детского сада № 21 «Ёлочка». «Педагогическим дебютом» признан талант Виктории Ященко - воспитателя детского сада № 16 «Ласточка».

Впереди у победителей муниципального этапа - краевой, где определятся конкурсанты, которые представят Ставрополье в финале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бизнесмены из ОАЭ вложат 3,3 миллиарда в аэропорт Грозного
В Ессентуках ветром сорвало баннеры и повалило деревья
В Кисловодске мужчины под видом полицейских вымогали деньги у школьника
В ставропольской школе рухнул потолок
В Ставрополе заметили элитный суперкар от Lamborghini
"Обидел сестру": ставрополец трижды ударил ножом в грудь 36-летнего парня
Бывший вице-премьер Ингушетии арестован до 12 апреля
Взрыв газа в Ингушетии: трое детей и две женщины попали в больницу
В ДТП в Дагестане пострадали пять человек
Регионы СКФО замкнули рейтинг регионов России по качеству жизни
В Ставрополе ураганный ветер повалил дерево на женщину
Ставропольцев предупреждают об опасности из-за урагана
Житель Кисловодска погиб в пожаре в частном доме
Полицейские поймали ставропольца с большим количеством наркотиков
Ставропольчанка хотела заработать на бирже и стала жертвой мошенника
Начало недели на Ставрополье будет снежным и ветреным
В Карачаево-Черкесии пассажир зарезал таксиста
В Карачаево-Черкесии убийца зарезал таксиста на заправке
В КБР силовики нашли у старика целый арсенал оружия
Бывший глава ФОМС Дагестана останется под стражей
На Ставрополье два человека сгорели в собственных постелях при пожаре
Из-за хищений пособников Арашуковых долги Дагестана за газ выросли на 8 миллиардов
Пелагея выступит на День Победы в Пятигорске
В Дагестане шесть человек пострадали в крупной аварии
На Ставрополье акушер отделалась штрафом за смерть новорожденного
В Ессентуках женщина помогла задержать грабителя