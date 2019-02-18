В ставропольской школе рухнул потолок

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-18T13:49:13+03:00

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18 февраля в одной из школ Ставрополя обрушился потолок. Инцидент произошел в холле 35 лицея. В результате происшествия никто из школьников и учителей не пострадал.

- В связи с порывистым ветром часть плиток подвесного потолка упали в помещении лицея. В данной ситуации никто не пострадал. Меры безопасности приняты. Учебный процесс проходит в штатном режиме, - отметил в комментарии в социальных сетях руководитель форумов и молодежных мероприятий в СКФО Андрей Штанько.

При этом пользователи городского сообщества высказали удивление тем, что ветер мог испортить внутренние перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU