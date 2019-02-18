В Кисловодске мужчины под видом полицейских вымогали деньги у школьника
Подростка обещали упрятать за решетку якобы как наркодилера
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В Кисловодске на вымогательстве попались двое мужчин. У 17-летнего подростка они угрозами выудили 3 тысячи рублей, а после потребовали еще пять.
Как рассказали "КП" в пресс-службе СКР по СК, школьника шантажировали тюрьмой якобы как наркодилера. Оба представились полицейскими.
- Несовершеннолетний перевел через "мобильный банк" на счет одного из подозреваемых свыше 3 тысяч рублей, после чего мужчины стали вымогать у подростка еще 5 тысяч рублей, установив срок перевода денег. Однако потерпевший обратился в правоохранительные органы, и злоумышленники были задержаны, - сказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU