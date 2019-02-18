В Ессентуках ветром сорвало баннеры и повалило деревья

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-18T15:07:23+03:00

Из-за порывов ветра до 30 м/с в городе зафиксировано около десятка поваленных деревьев и веток

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Ураганный ветер, который вторые сутки бушует на Ставрополье, стал причиной усиленного режима работы ессентукских спасателей, коммунальщиков, газовиков и электриков. Из-за порывов ветра до 30 м/с зафиксировано около десятка поваленных деревьев и веток, сорваны рекламные баннеры.

Регулярные объезды городской территории помогают своевременно выявить опасные участки и устранить последствия стихии. Восстановительные работы уже проведены на улице Большевистской, в районе Золотушка, около школы № 4. Отрабатываются и сигналы ессентучан, которые сообщают о замеченных нарушениях коммунальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что нередки случаи, когда «народный патруль» использует архивные кадры для преувеличения масштабов непогоды. По одному из таких вызовов выехали специалисты ЖКХ, но упавшей остановки «Аптека» не обнаружили.

Тем временем оперативный прогноз спасателей предупреждает о сохранении опасных погодных явлений до конца суток 18 февраля, к порывам западного ветра прибавится гололед и туман.

ИСТОЧНИК KP.RU