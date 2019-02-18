2019-02-18T15:37:35+03:00
Экономика

Бизнесмены из ОАЭ вложат 3,3 миллиарда в аэропорт Грозного

Благодаря зарубежным инвестициям в столице Чечни появится самый большой аэровокзал на Северном Кавказе
Андрей ЗОБОВ
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Бизнесмены из ОАЭ вложат миллионы в строительство международного аэропорта в ГрозномБизнесмены из ОАЭ вложат миллионы в строительство международного аэропорта в ГрозномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Фонд развития Абу-Даби спонсирует строительство международного аэропорта в Грозном. На это бизнесмены из ОАЭ обещают выделить порядка 50 миллионов долларов (3,3 млрд рублей).

Новость на своей страничке «ВКонтакте» сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, приехавший в Объединённые Арабские Эмираты с деловым визитом.

— Мы обсудили вопросы сотрудничества по ряду инвестиционных проектов, в реализации которых ранее Фонд выразил заинтересованность. Среди них — строительство в Грозном нового международного аэропорта с современным терминальным комплексом. Мы достигли взаимопонимания по всем рассмотренным вопросам, — написал чеченский лидер.

В ближайшее время бизнесмены отправят в Грозный рабочую группу. Специалисты обсудят планы на месте а также подпишут необходимые бумаги.

Реконструкция аэропорта в столице региона запланирована давно и будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Примерная стоимость проекта — 15,7 миллиардов рублей. По предварительным подсчётам современный аэровокзал сможет обслуживать до 1,5 миллионов человек в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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