На Ставрополье едва не сгорел ангар с 7 тысячами тюков сена

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-18T16:42:33+03:00

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Сегодня на Ставрополье в хуторе Совпахарь загорелся ангар, в котором хранится больше 7 тысяч тюков сена и соломы.

Тушить пожар пришлось больше 4 часов. Как рассказали в МЧС региона, в операции участвовали 8 сотрудников с 5 единицами техники. И спасли пожарные не только большую часть тюков - их вытянули тросами, но и машину "ГАЗ-2112".

Отмечается, что уже после ликвидации хозяин еще раз позвонил спасателям с просьбой залить водой дымящиеся сено и солому. Никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU