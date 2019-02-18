ДТП с "Мерседесом" в Чечне: есть погибшие и пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-18T17:21:36+03:00

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В Чечне на дороге из города Урус-Мартан в село Мартан-Чу столкнулись иномарка "Мерседес" и легковушка "Лада Калина". Как рассказали в республиканском Управлении ГИБДД, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

- Предварительно, погибли мужчина и женщина. Еще четверо получили травмы. В их числе ребенок двух лет и несовершеннолетняя девочка, - сказали в ведомстве.

Специалисты утверждают, что авария произошла из-за неисправности одного из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU