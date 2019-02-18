В Дагестане бывшему главе района светит срок за ущерб в 34 миллиона

СЕГОДНЯ 19:15 2019-02-18T19:15:47+03:00

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд

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Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по делу коррупмпированного чиновника из Дагестана. Бывший глава Буйнакского района республики нанёс бюджету ущерб в размене 34 миллионов рублей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Генпрокуратуры, следователи считают, что должностное преступление было совершено в 2012-2013 годах. Будучи районным главой, подозреваемый отобрал право пожизненного наследуемого владения землёй у дачников из сельскохозяйственного кооператива «Берекет». Площадь принадлежавшей им земли — 108,5 гектаров.

Чиновник превысил полномочия с умыслом. Часть незаконно отобранных территорий глава района отдал под строительство сельскохозяйственного рынка. Все эти действия нанесли муниципалитету ущерб в 34 миллиона рублей.

В данный момент коррупционер заключён под стражу. Дело передано в Буйнакский городской суд для рассмотрения по существу. Согласно Уголовному кодексу, чиновнику светит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU