В Дагестане завели уголовные дела против директоров пяти школ

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-19T08:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственные органы возбудили пять уголовных дел о мошенничестве в отношении пяти директоров средних общеобразовательных школ Левашинского района Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

В 2015-2016 годы директора пяти школ, внеся заведомо ложные сведения в отчеты похитили из Фонда социального страхования республики более 7,5 миллионов рублей.

В частности, директора школ вносили в фиктивные документы сведения о начисленных и уплаченных взносах на обязательное социальное страхование по беременности и родам, по ранним срокам беременности и другое.

В отношении них возбуждено пять уголовных дел. В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU