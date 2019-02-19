2019-02-19T08:36:18+03:00
Происшествия

В Дагестане завели уголовные дела против директоров пяти школ

Они похитили у государства 7,5 млн рублей
Михаил ЮЖНЫЙ
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Следственные органы возбудили пять уголовных дел о мошенничестве в отношении пяти директоров средних общеобразовательных школ Левашинского района Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

В 2015-2016 годы директора пяти школ, внеся заведомо ложные сведения в отчеты похитили из Фонда социального страхования республики более 7,5 миллионов рублей.

В частности, директора школ вносили в фиктивные документы сведения о начисленных и уплаченных взносах на обязательное социальное страхование по беременности и родам, по ранним срокам беременности и другое.

В отношении них возбуждено пять уголовных дел. В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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