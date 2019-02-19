2019-02-19T10:49:10+03:00
Происшествия

В ДТП под Пятигорском погибла девушка

Еще три человека пострадали
Михаил ЮЖНЫЙ
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Ночные катания на машине молодых людей в Пятигорске закончились ДТП, в которой погибла девушка. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло около полуночи 19 февраля близ города Пятигорска". Водитель ВАЗ-21099 на полном ходу врезался в бордюр и отбойник, из-за чего машина перевернулась.

По данным ГИБДД, от полученных травм на месте происшествия скончалась 17-летняя пассажирка ВАЗа. 22-летний водитель, а также его 20-летний приятель и еще одна 17-летняя девушка были срочно госпитализированы в ближайшую больницу с травмами. Все участники ДТП - местные жители.

Полиция отмечает, что у попавшего в ДТП водителя стаж насчитывает всего около полугода. За это время он неоднократно штрафовался за нарушение правил дорожного движения, чаще всего - за непристёгнутый ремень.

В момент ДТП также никто из участников не был пристегнут ремнем безопасности, что спровоцировало столь тяжелые последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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