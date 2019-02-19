2019-02-19T10:30:22+03:00
Происшествия

В Чечне без света остались больше 20 тысяч человек

Произошло отключение трансформатора
Евгения СОКОРЕВА
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Сегодня в Урус-Мартановском районе Чеченской республики из-за отключения трансформатора были обесточены дома, где проживают около 23 тысяч жителей. Как сообщает Минэнерго России, электроснабжение восстанавливают специалисты.

- В 8:08 (по Москве) во вторник на подстанции "Урус-Мартан" под действием газовой защиты отключился трансформатор. Мощность отключенных потребителей составила 5,0 МВт, - говорится на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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