В Ставрополе за 248 млн рублей отреставрируют "Театр кукол"

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-19T11:50:46+03:00

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На ремонт ставропольского "Театра кукол" на проспекте Октябрьской революции выделят 248 млн рублей. Средства направят в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Реконструкция начнется в этом году и завершится в 2020-м.

- В настоящее время выполнена государственная экспертиза проектной документации, она получила положительную оценку, - рассказали "КП" в Министерстве строительства и архитектуры СК. - Согласно заявленным по проекту работам, в здании театра кукол планируется не только ремонт и реставрация, но частичный демонтаж обветшалых помещений и строительные работы. Так, с юго-западной стороны к основному зданию пристроят два помещения, в которых впоследствии разместят теплогенераторную и склад реквизита и декораций.

В театре появятся новые кабинеты, помещения и холлы, заменят сеть пожарной сигнализации и коммуникации, а также кровлю, полы, двери и окна.

В ведомстве отмечают, что этот год объявлен в России Годом театра.

ИСТОЧНИК KP.RU