2019-02-19T12:42:00+03:00
Общество

Сотрудники СКР по Ставропольскому краю навестили в больнице ветерана Великой Отечественной

Михаил ЮЖНЫЙ
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Участницу Великой Отечественной войны Екатерину Константиновну Фисенко знает весь Ставропольский край. Это поистине легендарная женщина. Она воевала в Крыму, Сталинграде, на Брянщине, в Белоруссии, участвовала в Орловско-Курской операции. Будучи санинструктором, хрупкая юная девушка выносила раненых солдат с поля боя, тем самым спасла жизнь 65 бойцам и командирам.

Уже в 20 лет Екатерина Фисенко стала инвалидом войны второй группы. На её пиджаке множество наград. Среди них: ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Сталинграда» и многие другие.

Узнав, что Екатерина Константиновна попала в больницу, старшие помощники руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Наталья Окорокова и Екатерина Данилова поспешили в стационар поддержать женщину.

Екатерина Фисенко была рада видеть своих товарищей из Следственного комитета, их чуткость и забота тронули ветерана до слез. От коллектива следователей Наталья Окорокова и Екатерина Данилова передали Екатерине Константиновне гостинцы и пожелали скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU

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