2019-02-19T11:23:20+03:00
Происшествия

В Ингушетии официально прокомментировали слух о смерти пациента в больничном лифте

По сети разлетелась новость, что по трагической случайности не успели спасти мужчину с сердечным приступом
Евгения СОКОРЕВА
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После разлетевшегося по сети слуха о смерти мужчины в лифте больницы Малгобека минздрав Республики Ингушетия официально заявил, что пациент скончался не в кабине, а раньше.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, 10 февраля Бадрудина Мамилова забрали врачи скорой помощи уже в критическом состоянии. В приемной его ожидал врач-терапевт, вызвавший реаниматологов. Когда мужчину доставили в больницу, сопровождающие его родственники завезли того в лифт и зашли в кабину сами, "создав тем самым перегруз и не дав медицинскому работнику сопроводить их".

- Во время подъема, не дождавшись полной остановки лифта, сопровождающие, находившиеся в тот момент в стрессовом состоянии, стали нажимать кнопки остановки и открывания дверей лифта, тем самым спровоцировав в системе режим аварийной работы подъемного устройства. После аварийной остановки, технический персонал больницы не смог устранить аварийный режим работы лифта, так как двери лифта к тому моменту были сильно повреждены людьми, пытающимися из него выбраться, - сказали в минздраве Ингушетии. - Согласно талону к сопроводительному листу станции скорой медицинской помощи за № 3701 к моменту прибытия врачей скорой медицинской помощи к Мамилову Б. С., у него была констатирована клиническая смерть предположительно от легочной тромбоэмболии.

В ведомстве отметили, что за исправностью лифтов следят и, в частности, этот лифт проверялся 31 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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