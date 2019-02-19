Жители семи районов Дагестана остались без света из-за урагана

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-19T13:03:52+03:00

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Массовые отключения света произошли в нескольких районах Дагестана 19 февраля. Причиной аварий стал ураган, который усложнился обильным снегопадом. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе АО "Дагестанская сетевая компания", частично лишились электроэнергии жители Буйнакского, Левашинского, Дербентского, Гергебильского, Гумбетовского, Хунзахского и Казбековского районов.

На данный момент энергетики ведут работы по устранению последствий стихии, в которых задействованы 16 бригад и 20 единиц спецтехники. Свет вернется в дома местных жителей до конца суток.

ИСТОЧНИК KP.RU