2019-02-19T14:01:10+03:00
Происшествия

В Ессентуках у девушки украли кольцо с бриллиантом за полмиллиона

Грабителя разыскивает полиция
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье разыскивается грабитель, стащивший у жительницы Ессентуков кольцо с бриллиантом за 500 тысяч рублей. Полицейским потерпевшая рассказала, что подъезжая к дому, услышала лай собак, а потом на ее глазах с окна спрыгнули два незнакомца и сбежали. После незваных гостей хозяйка квартиры и не нашла дорогостоящего украшения.

- В настоящее время полицейскими задержан один из подозреваемых, четыре месяца назад освободившийся из мест заключения за совершение тяжкого преступления, 32-х летний житель города Ессентуки, которого уже опознала потерпевшая, - сказали "КП" в пресс-службе краевого МВД. - Личность и местонахождение второго предполагаемого участника преступления, а также самого ювелирного изделия в настоящий момент устанавливаются.

Обоих привлекут к ответственности по статье "грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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