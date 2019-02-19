В Дагестане оцепили дом с боевиками

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-19T14:15:55+03:00

Силовики приступили к активной фазе КТО

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В дагестанском селе Белиджи в Дербентском районе Дагестана проходит активная фаза контртеррористической операции. Иными словами, силовики нашли предполагаемых боевиков и вступили с ними в перестрелку.

- Заблокирован дом, где предварительно скрываются террористы, - сказали в НАК Дагестана. - Точное количество блокированных бандитов устанавливается. Выясняется, к каким преступлениям они причастны.

Подробную информацию обещают дать позже.

Напомним, сегодня утром на юге республики срочно ввели КТО, и сотрудники ФСБ приступили к поиску вооруженных боевиков и их сообщников.

ИСТОЧНИК KP.RU