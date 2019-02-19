2019-02-19T14:55:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье напали на иностранца-дальнобойщика из Турции

Попросили закурить и выбросили из большегруза [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кировском районе Ставропольского края грабители напали на 69-летнего дальнобойщика из Турции. Иностранец перевозил на фуре 22 тонны фасоли из Казахстана в Грузию и ночью остановился на заправке у дороги "Кавказ". К кабине подошли двое парней якобы попросить закурить. Постучали по стеклу. Уже в следующую секунду отозвавшийся водитель, не говорящий на русском языке, оказался на асфальте. Его силой вытянули из машины и сбросили под колеса. Пока один из грабителей распихивал по карманам найденные в кабине сотовые телефоны, иностранную валюту и документы - на авто, товар и паспорт, второй - держал и бил жертву. После оба сбежали.

Но как рассказали "КП" в пресс-службе МВД СК, уйти далеко им не удалось.

- В течении суток по горячим следам их задержали. Дома у преступников нашли украденное и не догоревший паспорт пострадавшего (от улик грабители хотели избавиться), - отметили в ведомстве. - В отделении полиции они во всем признались.

Преступниками, кстати, оказались уроженцы соседней республики.

Водитель же сейчас находится на лечении в травматологии с травмой головы и говорит с медиками и правоохранителями с помощью переводчика.

На дальнобойщика из Турции напали на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за сильно ветра в Каспийске балкон обрушился на припаркованные авто
В Дагестане опознали убитого боевика, готовившего крупный теракт
В Пятигорске три человека пострадали в ДТП
В Дагестане оцепили дом с боевиками
В Ессентуках у девушки украли кольцо с бриллиантом за полмиллиона
Жители семи районов Дагестана остались без света из-за урагана
Сотрудники СКР по Ставропольскому краю навестили в больнице ветерана Великой Отечественной
В Ингушетии официально прокомментировали слух о смерти пациента в больничном лифте
В Ставрополе за 248 млн рублей отреставрируют "Театр кукол"
В Чечне без света остались больше 20 тысяч человек
В ДТП под Пятигорском погибла девушка
Военно-Грузинская дорога закрыта из-за сильного снега
В Дагестане завели уголовные дела против директоров пяти школ
В Дагестане бывшему главе района светит срок за ущерб в 34 миллиона
ДТП с "Мерседесом" в Чечне: есть погибшие и пострадавшие
Страховщики Сбербанка запустили праздничные предложения для клиентов
На Ставрополье едва не сгорел ангар с 7 тысячами тюков сена
Бизнесмены из ОАЭ вложат 3,3 миллиарда в аэропорт Грозного
В Ессентуках ветром сорвало баннеры и повалило деревья
В Кисловодске мужчины под видом полицейских вымогали деньги у школьника
В ставропольской школе рухнул потолок
В Ессентуках выбрали лучшего воспитателя детского сада
В Ставрополе заметили элитный суперкар от Lamborghini
"Обидел сестру": ставрополец трижды ударил ножом в грудь 36-летнего парня