На Ставрополье напали на иностранца-дальнобойщика из Турции

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-19T14:55:57+03:00

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В Кировском районе Ставропольского края грабители напали на 69-летнего дальнобойщика из Турции. Иностранец перевозил на фуре 22 тонны фасоли из Казахстана в Грузию и ночью остановился на заправке у дороги "Кавказ". К кабине подошли двое парней якобы попросить закурить. Постучали по стеклу. Уже в следующую секунду отозвавшийся водитель, не говорящий на русском языке, оказался на асфальте. Его силой вытянули из машины и сбросили под колеса. Пока один из грабителей распихивал по карманам найденные в кабине сотовые телефоны, иностранную валюту и документы - на авто, товар и паспорт, второй - держал и бил жертву. После оба сбежали.

Но как рассказали "КП" в пресс-службе МВД СК, уйти далеко им не удалось.

- В течении суток по горячим следам их задержали. Дома у преступников нашли украденное и не догоревший паспорт пострадавшего (от улик грабители хотели избавиться), - отметили в ведомстве. - В отделении полиции они во всем признались.

Преступниками, кстати, оказались уроженцы соседней республики.

Водитель же сейчас находится на лечении в травматологии с травмой головы и говорит с медиками и правоохранителями с помощью переводчика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/692808" frameborder="0"></iframe> На дальнобойщика из Турции напали на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU