На Ставрополье напали на иностранца-дальнобойщика из Турции
В Кировском районе Ставропольского края грабители напали на 69-летнего дальнобойщика из Турции. Иностранец перевозил на фуре 22 тонны фасоли из Казахстана в Грузию и ночью остановился на заправке у дороги "Кавказ". К кабине подошли двое парней якобы попросить закурить. Постучали по стеклу. Уже в следующую секунду отозвавшийся водитель, не говорящий на русском языке, оказался на асфальте. Его силой вытянули из машины и сбросили под колеса. Пока один из грабителей распихивал по карманам найденные в кабине сотовые телефоны, иностранную валюту и документы - на авто, товар и паспорт, второй - держал и бил жертву. После оба сбежали.
Но как рассказали "КП" в пресс-службе МВД СК, уйти далеко им не удалось.
- В течении суток по горячим следам их задержали. Дома у преступников нашли украденное и не догоревший паспорт пострадавшего (от улик грабители хотели избавиться), - отметили в ведомстве. - В отделении полиции они во всем признались.
Преступниками, кстати, оказались уроженцы соседней республики.
Водитель же сейчас находится на лечении в травматологии с травмой головы и говорит с медиками и правоохранителями с помощью переводчика.
На дальнобойщика из Турции напали на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU