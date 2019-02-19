В Пятигорске три человека пострадали в ДТП
В Пятигорске в столкновении «Гранты» и «двенадцатой» пострадали три человека. Причиной ДТП предварительно считают ошибку одного из водителей.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП произошло утром во вторник 19 февраля. На Бештаугорском шоссе водитель «двенадцатой» не справился с управлением на повороте и влетел в «Гранту».
В горбольницу Пятигорска попали сам виновник аварии и двое пассажиров другой легковушки. Водитель «Гранты» отделался лёгким испугом.
В Госавтоинспекции уточнили, что окончательно степень вины участников аварии будет установлена после проведения проверки и экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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