2019-02-19T16:19:49+03:00
Происшествия

В Пятигорске три человека пострадали в ДТП

Водитель «двенадцатой» не справился с управлением на повороте
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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В Пятигорске в столкновении «Гранты» и «двенадцатой» пострадали три человека. Причиной ДТП предварительно считают ошибку одного из водителей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП произошло утром во вторник 19 февраля. На Бештаугорском шоссе водитель «двенадцатой» не справился с управлением на повороте и влетел в «Гранту».

В горбольницу Пятигорска попали сам виновник аварии и двое пассажиров другой легковушки. Водитель «Гранты» отделался лёгким испугом.

В Госавтоинспекции уточнили, что окончательно степень вины участников аварии будет установлена после проведения проверки и экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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