2019-02-19T17:56:25+03:00
Происшествия

В Дагестане опознали убитого боевика, готовившего крупный теракт

Ему было 22 года
Андрей ЗОБОВ
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Боевиком оказался 22-летний Сахиб АбакаровБоевиком оказался 22-летний Сахиб Абакаров
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В Дагестане опознали боевика, ликвидированного в ходе контртеррористической операции в селе Белиджи Дербентского района. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник в правоохранительных структурах.

Молодого человека опознали по документам, найденным правоохранителями в тайнике. Боевиком оказался 22-летний Сахиб Абакаров. Национальный антитеррористический комитет сообщает, что боевик планировал теракт в Дербенте. В схроне также нашли пояс смертника и 30 килограммов взрывчатых веществ.

Боевик был уничтожен в ходе спецоперации 19 февраля. Несмотря на это, силовики пока не объявляли о снятии режима КТО в Дербентском районе. Поиски возможных сообщников террориста продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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