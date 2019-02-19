В Дагестане опознали убитого боевика, готовившего крупный теракт
В Дагестане опознали боевика, ликвидированного в ходе контртеррористической операции в селе Белиджи Дербентского района. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник в правоохранительных структурах.
Молодого человека опознали по документам, найденным правоохранителями в тайнике. Боевиком оказался 22-летний Сахиб Абакаров. Национальный антитеррористический комитет сообщает, что боевик планировал теракт в Дербенте. В схроне также нашли пояс смертника и 30 килограммов взрывчатых веществ.
Боевик был уничтожен в ходе спецоперации 19 февраля. Несмотря на это, силовики пока не объявляли о снятии режима КТО в Дербентском районе. Поиски возможных сообщников террориста продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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