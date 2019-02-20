В Невинномысске водитель автобуса насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-20T10:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске под колёсами автобуса погиб пешеход.

По предварительным данным, сегодня, 19 февраля, около 16 часов 30 минут на улице Гагарина водитель городского автобуса «ПАЗ» не пропустил и сбил пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

От полученных ранений 40-летняя местная жительница скончалась. За рулём автобуса находился 24-летний житель, который имеет общий водительский стаж 5 лет, категории «Д» ( для автобуса) - всего 1 год. Пьян в момент аварии он не был.

За последние 2 года водитель к административной ответственности не привлекался. По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU