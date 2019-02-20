На Ставрополье пожар оставил без дома многодетную семью

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-20T09:03:20+03:00

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Страшный пожар, который оставил без крыши над головой и документов многодетную семью, случился днем 19 февраля в одном из частных домов станицы Лысогорская Георгиевского городского округа.

В этот день 60-летний отец большого семейства собрался проводить восьмилетнюю дочь в школу на уроки. Оправившись вместе с ребенком в учебное заведение, мужчина не предполагал, что в пристройке жилья по неизвестной причине случилось возгорание, которое из-за сильного ветра переросло в пожар.

Проживающие по соседству станичники заметили сильный огонь и побежали навстречу ни о чем не подозревающему человеку, который вместе с женой воспитывает троих детей.

Прибывшие на место огнеборцы потушили пламя. Но сожалению, огонь оставил без жилья многодетную семью в самое холодное время зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU