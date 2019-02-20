В Ставрополе водитель LADA Largus сбил ребенка на переходе

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-20T10:20:17+03:00

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В Ставрополе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по краю.

Водитель отечественного автомобиля LADA Largus в районе дома № 87 по улице Бурмистрова краевого центра сбил 12 — летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с травмами был срочно доставлен в травмпункт. Мальчику медики после осмотра назначили амбулаторное лечение. Выяснилось, что в момент ДТП водить был трезв, за последние два года правил дорожного движения не нарушал.

По предварительным данным ГИБДД, водитель LADA Largus не уступил дорогу школьнику на нерегулируемом пешеходном переходе. Идет выяснение всех подробностей ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU