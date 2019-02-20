Акробат из Ставрополя установил мировой рекорд

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-20T10:46:38+03:00

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Спортсмен из Ставрополя Вадим Афанасьев взял "золото" на 1 этапе Кубка мира по прыжкам на акробатической дорожке, а также установил новый мировой рекорд в этом виде спорта.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации краевого центра, воспитанник школы Василия Скакуна показал непревзойденный результат по сложности выполнения спортивной комбинации.

- Ему удалось поднять мировую планку акробатического мастерства почти на целый балл. Теперь он равен 13,6 баллов. Предыдущий мировой рекорд был установлен китайским спортсменом Янгом Сонг и равнялся 12,7 балла, - добавили в ведомстве.

После головокружительного успеха в Азербайджане акробат готовится к соревнованиям в Хабаровске. Пройдут они в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU