2019-02-20T11:07:18+03:00
Происшествия

В Дагестане без света остаются около 30 населенных пунктов

Всему виной - непогода
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане из-за ураганного ветра без света со вчерашнего дня сидят жители 27 населенных пунктов.

Накануне из-за аварии на линии электричество не поступало в больше 100 сел. Но работы ведутся, и в скором времени электроэнергию обещают вернуть во все дома.

- Дагестанским энергетикам удалось запитать большую часть населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Теперь специалисты работают над подключением 27 населенных пунктов, - рассказали в местной сетевой компании.

В обесточенных районах работает сотня аварийщиков с задействованием 40 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24