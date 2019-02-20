В Дагестане без света остаются около 30 населенных пунктов
Всему виной - непогода
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В Дагестане из-за ураганного ветра без света со вчерашнего дня сидят жители 27 населенных пунктов.
Накануне из-за аварии на линии электричество не поступало в больше 100 сел. Но работы ведутся, и в скором времени электроэнергию обещают вернуть во все дома.
- Дагестанским энергетикам удалось запитать большую часть населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Теперь специалисты работают над подключением 27 населенных пунктов, - рассказали в местной сетевой компании.
В обесточенных районах работает сотня аварийщиков с задействованием 40 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU