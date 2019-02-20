2019-02-20T13:05:10+03:00
Общество

В администрации Ессентуков наградили юных спортсменов

Ребята и их тренеры получили Благодарственные письма главы города
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Спортсмены и их наставники получили Благодарственные письма главы городаСпортсмены и их наставники получили Благодарственные письма главы города
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В зале заседаний Ессентуков сегодня собрались спортсмены, которые достойно представили город на российских и международных соревнованиях. Среди 27 призеров - пловцы, боксеры и тхэквондисты.

В числе отмеченных ребят - тринадцатилетняя Арина Лебедева, которая в начале февраля в Анталье показала свой профессионализм в пяти боях. Тхэквондистка в упорной борьбе взяла «золото» IV Кубка Президента WT в Европе, обыграв хозяйку турнира. Благодаря своей победе юная ессентучанка получила путевку на первенство Европы 2019 года.

Благодарственные письма главы города получили и тренеры, которые провели большую работу для достижения высоких результатов своих воспитанников - Людмила Леппик, Татьяна Шушкова, Юрий Гоман, Виктор Ким, Эдуард Траушкин.

- От лица тренеров выражаю огромную благодарность главе Ессентуков Александру Некристову и администрации за вклад в развитие спорта и поддержку наших спортсменов. Город Ессентуки - лучший в крае по спортивным достижениям, это наша общая победа, - отметила Галина Табачкова, тренер по плаванию ДЮСШ, которая в этом году отмечает 20-летие своей педагогической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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