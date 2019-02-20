2019-02-20T13:36:49+03:00
Общество

C 1 марта квартиры и дома в «Гармонии» станут дороже

Строительная группа «Третий Рим» объявила о предстоящем повышении цен на квартиры и дома в жилом районе близ Ставрополя
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С 1 марта в "Гармонии" жилье подорожаетС 1 марта в "Гармонии" жилье подорожает
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В настоящее время наибольшим спросом среди покупателей жилья в «Гармонии»* пользуются квартиры и таунхаусы. Это обусловлено оптимальным соотношением «цена/качество».

В связи с предстоящим повышением и ограниченным количеством представленных к продаже квартир рекомендуем поторопиться, чтобы успеть приобрести по выгодной цене. Повышение стоимости затронет практически все виды недвижимости в «Гармонии»: квартиры, таунхаусы, флэтхаусы, дуплексы и особняки. Также поднимутся цены на таунхаусы в центре города Михайловска по переулку Ульяновский.

Запись на просмотры объектов в жилом районе «Гармония» в 9 км от Ставрополя по телефону: (8652) 99-16-16. Офис продаж Строительной группы «Третий Рим» работает с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных. 23 февраля также будет работать в штатном режиме.

На правах рекламы *

Наименование жилого района «Гармония» присвоено решением Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10.2015 № 423.

ИСТОЧНИК KP.RU

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