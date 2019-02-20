2019-02-20T14:09:54+03:00
Происшествия

Снегопад в Чечне отрезал от мира туристов

По поручению Рамзана Кадырова последствия непогоды устраняют специалисты
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В горах Чечни из-за сильного снегопада целый туркомплекс с десятками сотрудников и туристов оказался отрезанным от мира. Третий день по поручению Рамзана Кадырова на месте не перестают трудиться спасатели и прочие специалисты, ликвидируя последствия непогоды.

- Самое главное - ни один человек не пострадал, все работники туристического комплекса и отдыхающие обеспечены питанием, медикаментами, имеются газ, свет, вода, тепло, телефонная связь, - прокомментировал ЧП глава республики.

Отметим, на отдельных участках дороги "Грозный - Кезеной-Ам" высота снежного покрова достигает двух метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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