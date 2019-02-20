Снегопад в Чечне отрезал от мира туристов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-20T14:09:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В горах Чечни из-за сильного снегопада целый туркомплекс с десятками сотрудников и туристов оказался отрезанным от мира. Третий день по поручению Рамзана Кадырова на месте не перестают трудиться спасатели и прочие специалисты, ликвидируя последствия непогоды.

- Самое главное - ни один человек не пострадал, все работники туристического комплекса и отдыхающие обеспечены питанием, медикаментами, имеются газ, свет, вода, тепло, телефонная связь, - прокомментировал ЧП глава республики.

Отметим, на отдельных участках дороги "Грозный - Кезеной-Ам" высота снежного покрова достигает двух метров.

ИСТОЧНИК KP.RU