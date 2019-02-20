2019-02-20T15:24:11+03:00
Общество

Ессентукские «моржи» посвятят Дню защитника Отечества тематический заплыв

Мероприятие пройдет 23 февраля на городском озере
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Ессентукские "моржи" приглашают всех желающих поучаствовать в праздничном заплывеЕссентукские "моржи" приглашают всех желающих поучаствовать в праздничном заплыве
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23 февраля в 12.00 на городском озере члены клуба любителей зимнего плавания совершат традиционный заплыв под названием «Сильные духом».

Уже третий год "моржи", в главный праздник защитников Отечества, окунаются в ледяную воду, приглашая присоединиться к ним всех желающих любителей спортивного закаливания и тех, кто только хочет приобщиться к спортивному оздоровлению в проруби.

- Форма одежды участников соответствующая отмечаемому событию, с армейской, флотской атрибутикой (приветствуются тельняшки, фуражки, бескозырки - у кого что сохранилось со времен службы в Вооруженных силах России). Во все времена воинская служба в России была делом чести, а «служивые люди» - примером мужества, отваги и верности долгу. Через службу в армии прошли миллионы наших сограждан, в том числе - ессентучане, и для большинства из них это стало настоящей школой жизни, - говорит лидер ессентукских «моржей» Виктор Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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