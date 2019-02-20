На Ставрополье 92-летняя бабушка три дня пролежала на полу с инсультом

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-20T15:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

92-летняя бабушка из Невинномысска трое суток пролежала на полу с инсультом. Несчастную спасла внимательность социальной работницы. Печальную историю «КП - Северный Кавказ» рассказал в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Каждую неделю к 92-летней пенсионерке приходила социальная работница. Старушке очень повезло, что женщина оказалась сердобольной и внимательной. Не сумев достучаться в квартиру, она почуяла неладное и она вызвала спасателей.

Прибывшие на место сотрудники ПАСС решили не вскрывать замок, чтобы не повредить его. В квартиру попали с помощью альпинистского снаряжения, спустившись на четвёртый этаж пятиэтажки с крыши. Оконную раму аккуратно вскрыли с помощью слесарных инструментов.

— Мы обнаружили замёрзшую пенсионерку на полу в прихожей. Не в состоянии подняться, она пролежала так три дня. Налицо были признаки обезвоживания и инсульта, — цитирует пресс-служба спасателя ПАСС Невинномысска Александра Коновалова.

Бабушке оказали первую помощь и вызвали «Скорую». С помощью спасателей её госпитализировали в центральную горбольницу Невинномысска.

ИСТОЧНИК KP.RU