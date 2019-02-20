2019-02-20T16:33:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье почтальон почти год воровала алименты

На сотрудницу связи завели уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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В Ипатовском горокруге Ставрополья сотрудница отделения связи 9 месяцев присваивала деньги, отправляемые мужчиной в счет алиментов на детей. Пострадавший сам рассказал обо всем полицейским, когда узнал от бывшей жены, что ни копейки та долгое время уже не получает. Проверка показала, что деньги мужчина, действительно, отправлял, но после попадания в одно из отделений связи, они куда-то исчезали.

- До адресата деньги не доходили, поскольку присваивались 40-летней сотрудницей вышеназванного учреждения. Сумма ущерба составила порядка 60 тысяч рублей. Злоумышленницу доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания, - рассказали "КП" в пресс-службе краевого МВД.

На почтальона завели дело по статье "присвоение или растрата".

ИСТОЧНИК KP.RU

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