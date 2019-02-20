Полицейские поймали водителя "Приоры", который прокатился по Крепостной горе
Парню выписали штраф
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В Ставрополе полицейские нашли водителя, который решил ночью покататься на своем автомобиле по площади рядом с памятником Солдату. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, нарушителем оказался 21-летний владелец "Лады Приоры", приехавший в город из села Казинка.
Парень решил немного повыделываться перед друзьями и заехал в пешеходную зону, где вождение запрещено.
Сотрудники ДПС установили личность нарушителя. Ставропольцу выписали штраф на две тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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