2019-02-20T17:49:25+03:00
Происшествия

Полицейские поймали водителя "Приоры", который прокатился по Крепостной горе

Парню выписали штраф
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставрополе полицейские нашли водителя, который решил ночью покататься на своем автомобиле по площади рядом с памятником Солдату. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, нарушителем оказался 21-летний владелец "Лады Приоры", приехавший в город из села Казинка.

Парень решил немного повыделываться перед друзьями и заехал в пешеходную зону, где вождение запрещено.

Сотрудники ДПС установили личность нарушителя. Ставропольцу выписали штраф на две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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