В Железноводске женщина-водитель сбила девочку, перебегавшую дорогу
Автоавария произошла в поселке Иноземцево города Железноводска.
По предварительной версии, на улице Советской водитель автомашины «Дэу Матиз» допустила наезд на ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
С ушибом головного мозга, травмами головы и тела 9-летний школьник был доставлен в больницу.
Автомашиной «Дэу» управляла 35-летняя местная жительница, которая за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. В момент ДТП была трезва. Идет выяснение причин аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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