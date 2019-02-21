В Железноводске женщина-водитель сбила девочку, перебегавшую дорогу

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-21T08:21:04+03:00

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Автоавария произошла в поселке Иноземцево города Железноводска.

По предварительной версии, на улице Советской водитель автомашины «Дэу Матиз» допустила наезд на ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

С ушибом головного мозга, травмами головы и тела 9-летний школьник был доставлен в больницу.

Автомашиной «Дэу» управляла 35-летняя местная жительница, которая за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. В момент ДТП была трезва. Идет выяснение причин аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU