В Дагестане следователь за 100 тысяч рублей обещал "отмазать" участника драки
В Дагестане завершено расследование уголовного дела экс-следователя МВД РФ по Карабудахкентскому району.
По версии следствия, подозреваемый расследовал факт драки, которая произошла 9 октября 2016 года. В ходе опроса одного из участников драки, следователь обещал не привлекать потерпевшего к уголовной ответственности, если тот даст ему 100 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию.
21 октября 2016 года экс-следователь был задержан в своем кабинете при получении взятки. Таким образом, было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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