2019-02-21T11:21:47+03:00
Общество

В Пятигорске 24 февраля отключат воду

Ограничение коснется нескольких улиц города
Евгения СОКОРЕВА
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В Пятигорске 24 февраля с 10.00 до 16.00 отключат воду в домах нескольких районов. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе местной администрации, прекратят подачу только питьевой воды. Приводим список улиц, которых коснется ограничение:

- ул. Ермолова (от круга на пересечении ул. Ермолова и ул. Беговая до Кисловодского шоссе);

- Кисловодское шоссе, - Черкесское шоссе (от круга на пересечении ул. Ермолова и Черкесское шоссе до № 29 по Черкесскому шоссе);

- Суворовский проезд.

- Отключение производится в связи с проведением работ по переключению водопровода по улице Ермолова, - добавили в мэрии. - На период производства работ организован подвоз воды по поступающим заявкам в диспетчерскую службу филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Кавминводоканал" ПТП Пятигорское.

Обратиться туда можно по телефонам: 33-26-60,33-06-28,97-37-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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