В Пятигорске 24 февраля отключат воду
В Пятигорске 24 февраля с 10.00 до 16.00 отключат воду в домах нескольких районов. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе местной администрации, прекратят подачу только питьевой воды. Приводим список улиц, которых коснется ограничение:
- ул. Ермолова (от круга на пересечении ул. Ермолова и ул. Беговая до Кисловодского шоссе);
- Кисловодское шоссе, - Черкесское шоссе (от круга на пересечении ул. Ермолова и Черкесское шоссе до № 29 по Черкесскому шоссе);
- Суворовский проезд.
- Отключение производится в связи с проведением работ по переключению водопровода по улице Ермолова, - добавили в мэрии. - На период производства работ организован подвоз воды по поступающим заявкам в диспетчерскую службу филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Кавминводоканал" ПТП Пятигорское.
Обратиться туда можно по телефонам: 33-26-60,33-06-28,97-37-29.
ИСТОЧНИК KP.RU