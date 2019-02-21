На Ставрополье следователи нашли убийцу женщины по окурку

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-21T11:35:06+03:00

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Ставропольские следователи нашли убийцу и насильника по выброшенному окурку. Как сообщили"Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, 27 декабря прошлого года в одном из домов в селе Новозаведенном Георгиевского городского округа обнаружили тело проживавшей там 46-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

Подозреваемых у следователей не было, но они смогли найти окурок сигареты, выброшенный на месте преступления. Экспертиза показала, что покурить в доме решил 38-летний мужчина, который был судим ранее. Его отыскали в Дагестане и привезли в край.

Оказалось, что 15 декабря он пришел домой к малознакомой женщине, изнасиловал ее, испугался, что она заявит в полицию и зарезал. После этого подозреваемый покурил, украл ТВ-приставку, ДВД-плеер, радиоприемник, часы, 20 тысяч рублей и сбежал. Сейчас мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU