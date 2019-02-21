Против главы села в Дагестане возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-21T12:25:58+03:00

Он подозревается в хищении 200 тысяч рублей

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Против главы дагестанского села Гуниб возбуждено уголовное дело – он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения и в служебном подлоге, сообщает CУ СКР по Дагестану.

По данных правоохранителей, в 2015-2016 годах подозреваемый путем обмана получил в бухгалтерии сельской администрации примерно 200 тысяч рублей – якобы на оплату за оказанные услуги населенному пункту. Бюджетными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Сейчас правоохранители проводят ищут улики по делу чиновника. Решается вопрос об его увольнении.

ИСТОЧНИК KP.RU