В Ставрополе засняли дуэль на палках между водителем и пешеходом

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-21T13:10:22+03:00

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В Ставрополе на пересечении улиц Лермонтова и Артема подрались водитель маршрутки и пешеход. Потасовку взрослых мужчин заснял на камеру очевидец:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/693291" frameborder="0"></iframe> "Битва джедаев" в Ставрополе.

Свидетели говорят, что завязалась разборка после того, как шофер маршрутного такси обругал в окно пешехода-нарушителя. Оскорбленный мужчина поднял с земли палку и ударом по двери вызвал обидчика на дуэль у светофора.

- Драчунов вовремя остановил полицейский, - отмечают очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU