В Ставрополе засняли дуэль на палках между водителем и пешеходом
Потасовка произошла на проезжей части [видео]
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Ставрополе на пересечении улиц Лермонтова и Артема подрались водитель маршрутки и пешеход. Потасовку взрослых мужчин заснял на камеру очевидец:
"Битва джедаев" в Ставрополе.
Свидетели говорят, что завязалась разборка после того, как шофер маршрутного такси обругал в окно пешехода-нарушителя. Оскорбленный мужчина поднял с земли палку и ударом по двери вызвал обидчика на дуэль у светофора.
- Драчунов вовремя остановил полицейский, - отмечают очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU