На Ставрополье женщина на Kia сбила 8-летнего школьника

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-21T13:50:54+03:00

8-летний школьник слишком торопился и попал под колёса

С переломом голени его доставили в больницу

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На Ставрополье женщина на Kia Ceed сбила 8-летнего школьника. Мальчишка выжил, но получил серьёзные травмы.

Авария произошла 20 февраля в городе Изобильном. Мальчишка торопился и попытался перебежать дорогу не дойдя до пешеходного перехода. Школьник внезапно выскочил на дорогу и попал под колёса иномарки. Женщина за рулём вдавила педаль тормоза в пол, но затормозить не успела.

«Скорая» забрала 8-летнего пешехода в районную больницу. Врачи диагностировали у мальчика перелом голени и другие мелкие травмы.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что это не второй подобный случай за день. В Иноземцево 9-летняя девочка попала под колёса Daewoo Matiz также. За рулём тоже была женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU