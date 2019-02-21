2019-02-21T14:33:48+03:00
Происшествия

Ради премии полицейский из Кабардино-Балкарии подкинул оружие родственнику

Раскрываемость преступлений оказалась для начальника в МВД важнее семейных уз
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии завели дело на начальника отдела уголовного розыска МВД по Чегемскому району. Полицейский хотел улучшить статистику раскрываемости преступлений и подкинул оружие родственнику. Но вместо премии сотрудника ждали уголовные статьи "превышение должностных полномочий" и "незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов".

- Подозреваемый незаконно приобрел нарезное огнестрельное оружие и 22 патрона к нему. 20 октября 2018 года он прибыл домой к своему родственнику в Чегем. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны жильцов, тот спрятал в комнате оружие и боеприпасы, а после единолично составил протокол обследования помещений, в ходе которого обнаружил и изъял ранее подброшенные им же оружие и боеприпасы, - рассказали "КП" в МВД республики.

Когда схему раскрыли, начальника отдела МВД взяли под следствие. Сейчас расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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