Родители ессентукских выпускников могут сдать единый госэкзамен
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 26 февраля. Она призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к единому госэкзамену.
Участникам акции расскажут и покажут, как будет проходить ЕГЭ-2019. Экзамен будет проведен по русскому языку и математике базового уровня по упрощенной версии контрольных измерительных материалов, разработанных Федеральным институтом педагогических измерений.
Экзамен для родителей пройдет в Ессентуках на базе школ №№ 10 и 12. Сбор участников 10.30. Принять участие в акции могут все желающие родители выпускников. Для регистрации нужно обратиться в школу, в которой учится ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»