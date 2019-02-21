Родители ессентукских выпускников могут сдать единый госэкзамен

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-21T16:12:33+03:00

ЕГЭ могут сдать не только выпускники, но и их родители

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Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 26 февраля. Она призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к единому госэкзамену.

Участникам акции расскажут и покажут, как будет проходить ЕГЭ-2019. Экзамен будет проведен по русскому языку и математике базового уровня по упрощенной версии контрольных измерительных материалов, разработанных Федеральным институтом педагогических измерений.

Экзамен для родителей пройдет в Ессентуках на базе школ №№ 10 и 12. Сбор участников 10.30. Принять участие в акции могут все желающие родители выпускников. Для регистрации нужно обратиться в школу, в которой учится ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU