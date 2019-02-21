На Ставрополье осудили торговцев оружием

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-21T16:44:27+03:00

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На Ставрополье осудили изготовителей и торговцев оружием. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" близкий к следствию источник, Анатолий Ржаницин и Валерий Шевчук были признаны виновными.

О том, что мужчины переделывают холостое оружие в боевое, силовики узнали еще в июле 2016 года. В течение нескольких месяцев они покупали у преступников пистолеты и боеприпасы. В январе прошлого года члены преступной группы были задержаны.

У них изъяли: РПГ 26, гранаты различных модификаций, ручные пулеметы Дегтярева и Калашникова, винтовки Токарева и Мосина, карабин Симонова, пистолеты Кольт, Вальтер, Макарова, Маузер, Марголина, а также более трех тысяч разных патронов.

Сообщники сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину. Ржаницина приговорили к трем годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 110 тысяч рублей. Шевчука - к трем годам четырем месяцам и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU